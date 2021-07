Il brutto incidente in automobile di Ringo Starr e Barbara Bach

Nel maggio 1980 l'ex batterista dei Beatles Ringo Starr ebbe un brutto incidente automobilistico a sole poche centinaia di metri dal luogo in cui perse la vita tre anni prima la star del glam rock Marc Bolan. Coincidenza vuole che entrambi fossero in compagnia delle rispettive compagne: l'attrice Barbara Bach per Ringo, la fidanzata Gloria Jones per Marc. Ma c'è di più. Ringo e Marc erano anche buoni amici, talmente buoni che il batterista era (ed è) il padrino di Rolan, il figlio di Marc Bolan.

Nella primavera del 1980 Ringo conosceva Barbara Bach solo da qualche mese, l'aveva incontrata sul set del film 'Caveman' ('Il cavernicolo in italiano), diretto dal regista Carl Gottlieb, le cui riprese si svolsero nello stato di Zacatecas, in Messico. Tra i due fu colpo di fulmine (o quasi), si sarebbero infatti sposati l'anno seguente e sono sposati ancora oggi, a quaranta anni di distanza. A quel tempo la Bach era all'apice della sua fama, nel 1977, avendo interpretato il ruolo della Bond Girl, al fianco di Roger Moore, nel decimo film della saga dell'agente 007 dal titolo “La spia che mi amava”.

Lei e Ringo per stare insieme avevano deciso di lasciare i rispettivi partner dell'epoca verso la fine delle riprese della non indimenticabile pellicola. La Bach racconta con queste parole come iniziò il loro amore: “Sul lavoro, andavamo d'accordo, passavamo del tempo insieme, ma ognuno aveva altre persone, i nostri rispettivi amici. Poi, all'improvviso, due settimane prima della fine delle riprese, ci siamo innamorati. Siamo passati dall'amore amichevole all'essere innamorati, appena prima di lasciare il Messico. Abbiamo avuto una storia d'amore davanti alla telecamera e in qualche modo questa si è riversata piacevolmente nella vita reale. Non è stato proprio un amore a prima vista, ma ha iniziato a crescere pochi giorni dopo esserci incontrati".

La brutta avventura dell'incidente automobilistico avvenne il 19 maggio 1980.

Ringo e Barbara stavano andando con la Mercedes bianca di lui a una festa nel Surrey. Al momento dell'incidente c'era molta nebbia. Starr dovette sterzare per evitare di colpire un camion che arrivava in direzione contraria. La repentina manovra fece perdere il controllo dell'automobile all'ex Beatle che si rivoltò su se stessa per parecchie decine di metri prima di schiantarsi contro due lampioni al bordo della strada. Da vero gentiluomo britannico, nonostante una forte botta alla gamba, l'allora 39enne musicista pose in salvo Barbara estraendola dalla spider. E poi, da vera rockstar, tornò nell'auto distrutta per recuperare un pacchetto di sigarette. Fortuna volle che Ringo e Barbara ne uscirono solamente con lievi ferite. Tre settimane più tardi lei comunicò al padre che lo avrebbe sposato e, almeno in questa storia, tutti vissero felici e contenti.

