Renzo Rubino, sta per partire la terza edizione di "Porto Rubino"

Partirà da Polignano a Mare il 19 luglio la terza edizione di "Porto Rubino", il viaggio del cantautore pugliese Renzo Rubino tra i mari della Puglia, quattro tappe per un evento musicale che celebra il mare.

In quest’occasione Renzo presenterà in anteprima il suo nuovo progetto discografico "Giocattoli marevigliosi", in uscita il prossimo ottobre, distribuito da Universal Music. "Giocare" è il primo singolo estratto dal disco.

Tanti i compagni di viaggio e gli ospiti di Renzo: da Polignano a Mare (BA) il 19 luglio con Vinicio Capossela e Micah P. Hinson, si sbarcherà a Castro Marina (LE) il 21 luglio con Edoardo Bennato, Francesca Michielin e Fulminacci; dall’alba del 23 luglio a Ostuni - Villanova (BR) con Michele Bravi e Roy Paci, si approderà il 25 luglio alla grande festa finale di Maruggio - Campomarino (TA) con Mahmood, Francesco Bianconi, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, Motta e Gino Castaldo. "Porto Rubino" darà la possibilità a tre giovani artisti locali di aprire una o più tappe dell’evento.

Anche quest’anno Porto Rubino diventerà un docu-film per Sky Arte



PORTO RUBINO 2021

19 LUGLIO 2021 – POLIGNANO A MARE (BA) H 20:30

con Vinicio Capossela, Micah P. Hinson, Renzo Rubino

21 LUGLIO 2021 – CASTRO MARINA (LE) H 20:30

con Edoardo Bennato, Francesca Michielin, Fulminacci, Renzo Rubino

23 LUGLIO 2021 – OSTUNI - VILLANOVA (BR) All’alba H 4:30

con Michele Bravi, Roy Paci, Renzo Rubino

25 LUGLIO 2021 – MARUGGIO - CAMPOMARINO (TA) Dal tramonto H 18:00

con Mahmood, Francesco Bianconi, Motta, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, Gino Castaldo, Renzo Rubino

