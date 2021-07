Motley Crue, Nikki Sixx: "I miei punti di riferimenti sono Freddie Mercury e David Bowie"

Intervistato dalla rivista Classic Rock a proposito delle sue influenze musicali e degli artisti che hanno creato il suo immaginario, Nikki Sixx ha detto che il rocj inglese è stato quello ad averlo maggiormente ispirato. "Il primo pezzo che mi ha fatto letteralmente andare via di testa è 'Ogre Battle' dei Queen del 1974, perché fonde in modo incredibile l’hard rock più potente che abbia mai sentito e una melodia bellissima - ha detto a Classic Rock - Brian May mi ha detto una volta che è stato Freddie Mercury a scrivere il riff di chitarra. Non mi sembrava possibile, è così difficile! Studiare la musica dei Queen è una scuola sull’arte dello scrivere canzoni".

Tra gli album che lo hanno segnato ci sono anche "Electric Warrior" dei T-Rex e "Diamond Dogs" di David Bowie: "La copertina di 'Electric Warrior' è fantastica: Marc Bolan con la sua chitarra e un muro di amplificatori Marshall sembra la rockstar più affascinante del pianeta. 'Diamond Dogs' è il disco definitivo di Bowie per me, tutto quello che desideri da una rockstar è lì dentro. Ascoltarlo in cuffia è come assistere ad una rappresentazione teatrale". Elton John invece, soprattutto nella sua versione trasgressiva anni ’70, è invece un punto di riferimento per lo stile e l’immagine che hanno lanciato i Motley Crue al successo: "Era un personaggio controverso, e questo piaceva ai tipi rock come me o come Axl Rose, ma era anche in grado di comunicare con un pubblico vastissimo perché il suo talento come cantautore è innegabile".