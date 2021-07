Blink-182, Mark Hoppus mostra gli effetti della chemio

Mark Hoppus, il bassista e frontman dei Blink-182, si è mostrato per la prima volta sui social senza il cappellino e con la testa completamente priva di capelli, mettendo in luce i primi effetti della chemioterapia sul suo corpo. Hoppus ha deciso di mostrarsi in primo piano, ripreso nel suo giardino di casa, in occasione del giorno dell'indipendenza augurando a tutti i suoi fan un buon 4 luglio. Negli scorsi giorni l'artista aveva pubblicato un messaggio sui suoi account social rivelando la terribile notizia di avere il cancro e di essersi sottoposto alla chemioterapia negli ultimi tre mesi.

Il rocker americano, 49 anni, non ha aggiunto altri dettagli riguardo alla malattia che l'ha colpito ma ha dichiarato che lo attendono altri mesi di cure.