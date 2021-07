Maneskin ancora in vetta: più di 14 milioni di ascolti nel mondo in due giorni su Spotify

I Maneskin resistono. Dopo essere riusciti a conquistare con la loro cover di "Beggin'" il primo posto della Spotify Global Chart, la classifica giornaliera relativa alle canzoni più ascoltate a livello mondiale sulla piattaforma, per la seconda giornata consecutiva restano in cima alla classifica. Nelle ultime 24 ore la cover del brano, inciso dalla band ai tempi di "X Factor", nel 2017, e poi esploso sulle piattaforme e sui social in seguito alla vittoria del quartetto all'Eurovision Song Contest 2021 e al boom del fenomeno-Manesin, ha totalizzato ulteriori 6,842,215 milioni di ascolti su Spotify. "Good 4 u" di Olivia Rodrigo, che i Maneskin hanno spodestato dalla vetta, si deve accontentare nuovamente del secondo posto, con 6,704,177 milioni di ascolti.