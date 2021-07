BTS, offensiva 'legale' della HYBE contro gli hater

Dopo l’avvicendamento ai vertici annunciato negli scorsi giorni, la HYBE - società leader in ambito k-pop nata dalla Big Hit Entertainment di Bang Si-hyuk - ha annunciato uno stretta nella tutela dell’immagine pubblica della band di “Map of the Soul”: l’agenzia multiservizi oggi diretta da Park Ji-won ha annunciato “l’attivazione sistematica di procedimenti legali contro gli autori di attività dannose legate ai BTS”, che - a detta dello studio legale della società - includono “critiche malevoli, diffusione di informazioni infondate, molestie, attacchi personali e diffamazione”. Secondo diverse testate internazionali HYBE avrebbe già presentato diversi esposti alle autorità di Seul per diffamazione e ingiurie: stando alle leggi del paese asiatico la diffamazione è punita con un pena detentiva di al massimo un anno e con un multa il cui importo non superi l’equivalente in valuta locale di circo 1700 dollari americani.