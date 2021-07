Lo sfogo di Ultimo, senza concerti da due anni: "Non voglio vivere di soli ricordi"

L'ultimo concerto due anni fa esatti, il 4 luglio 2019, all'apice del successo dell'album "Colpa delle favole", pubblicato dopo la partecipazione tra i big al Festival di Sanremo con "I tuoi particolari" (si classificò secondo dietro Mahmood e la sua "Soldi", tra le polemiche: l'anno precedente aveva trionfato tra i giovani).

Allo Stadio Olimpico di Roma, la sua città, Ultimo si esibì di fronte a 63.316 spettatori: fu il secondo evento musicale con il maggior numero di spettatori di quell'anno, dietro solo alla festa di Jovanotti all'Aeroporto di Linate per chiudere il "Jova Beach Party", 74.198 spettatori. A ventiquattro mesi da quel concerto, dopo essere stato .costretto a rinviare al 2022 il tour negli stadi dello scorso anno, Ultimo si sfoga su Instagram, ricordando le emozioni del live all'Olimpico. Scrive il 25enne cantautore romano:

"Non voglio vivere di soli ricordi. Per questo, da due anni a questa parte, l'emozione legata a questo giorno si trasforma in malinconia. Una parte di me pensa al mio primo Stadio Olimpico, l’altra al mio ultimo concerto. Quel 4 luglio 2019 rimbomba dentro di me ogni mattina. Se avessi saputo che sarebbe passato cosi tanto tempo non sarei mai sceso da quel palco. Mi manca leggere l’emozione nei vostri occhi, mi manca dare tutto me stesso per rendere indimenticabile ogni concerto. Poi però guardo avanti e la testa è già al 2022, al tour. Ci aspettano 15 stadi. La vita non può levarceli, non lo accetterei. È un risultato che abbiamo raggiunto insieme: con le mie canzoni e con tutto il vostro supporto. Preparatevi, perché io sono pronto. Non voglio vivere di soli ricordi. Io voglio vivere sul palco".

Il tour di Ultimo sarebbe dovuto partire il 4 giugno scorso dallo Stadio Comunale di Bibione. L'attuale situazione pandemica, però, rende impossibile lo svolgimento dei grandi raduni negli stadi e così la tournée è stata ulteriormente posticipata. Se ne riparlerà nell'estate del 2022.

Lo scorso 22 aprile su LIVENow è andato in onda in streaming lo show che Ultimo - vero nome Niccolò Moriconi - ha registrato al Colosseo. "Abbiamo infranto il record di biglietti venduti per un evento in streaming in Italia", aveva scritto il cantautore su Instagram alla vigilia dell'evento, rivolgendosi ai fan. Durante lo streaming non sono mancati problemi alla piattaforma, causati dall'impossibilità di accedere per i troppi accessi, con lamentele sui social di chi aveva acquistato il biglietto sui social. Così gli organizzatori e la piattaforma, di comune accordo, hanno deciso di lasciare il video in streaming fino al 7 maggio. I dati relativi ai biglietti effettivamente venduti per il concerto in streaming non sono stati resi noti.

L'ultimo singolo di Ultimo, che dal concerto all'Olimpico ha cambiato etichetta discografica e manager (lasciando la label che lo lanciò, Honiro, per fondare un'etichetta tutta sua, Ultimo Records, affidandosi al manager Max Brigante, già al fianco di Elodie), è "Buongiorno vita", uscito proprio a fine aprile. Il brano è arrivato dopo "7+3" e "22 settembre". I singoli saranno inclusi nel prossimo album, che non ha ancora né un titolo né una data d'uscita.