Che fine ha fatto l’album di Lana Del Rey che sarebbe dovuto uscire oggi?

La diva pop americana ne aveva annunciato la pubblicazione per oggi, 4 luglio, giorno in cui negli Usa si festeggia il Giorno dell'Indipendenza, la festa nazionale che commemora l'adozione della Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America dal Regno di Gran Bretagna. Invece di "Blue banisters", il nuovo album di Lana Del Rey, non c'è traccia sulle piattaforme di streaming. Che fine ha fatto?

La voce di "Summertime sadness" sui social si è limitata a scrivere ai fan che le chiedevano notizie sul nuovo disco: "L'album uscirà più tardi rispetto a quanto previsto. Il singolo arriverà presto. Auguri a tutti".

Mistero, dunque, sull'ideale successore di "Chemtrails over the country club". Lana Del Rey aveva annunciato che il disco si sarebbe intitolato "Rock candy sweet" e sarebbe uscito il 1º giugno. Ad aprile la popstar ha cambiato il titolo dell'album, da "Rock candy sweet" a "Blue Banisters", annunciando una nuova data di pubblicazione, il 4 luglio appunto.