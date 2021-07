Bowie e Gilmour, quel siparietto in camerino: "Che fai? Menti sull'età?". VIDEO

Il filmato, amatissimo tanto dai fan di Bowie quanto da quelli dei Pink Floyd, venne registrato durante le prove del concerto di David Gilmour alla Royal Albert Hall di Londra nel 2006, parte del tour del suo disco solista "On an island", che vide il leggendario chitarrista della band di "The dark side of the moon" condividere il palco - oltre che con il fu Duca Bianco - anche con Robert Wyatt e Crosty e Nash, nonché Richard Wright. Dalla serata sarebbe stato tratto un dvd, "Remember that night". Immortala l'incontro tra David Bowie e David Gilmour e un divertente siparietto tra i due, fuori dal camerino del padrone di casa.

Nel filmato, Bowie - che all'inizio di quell'anno aveva annunciato di volersi prendere un anno sabbatico, senza dischi e tour: la sua assenza dalle scene, dopo i problemi di cuore di due anni prima, sarebbe durata molto di più e il cantante sarebbe tornato solo saltuariamente ad esibirsi in pubblico - racconta di come scoprì i Pink Floyd e di come imparò ad amarli.

"Sono un grande fan dei Pink Floyd - dice alla telecamera - la prima volta che li vidi fu quando, all'età di 6 o 7 anni, i miei genitori mi portarono al Marquee". Ma ecco che Gilmour, sorridendo, lo interrompe: "6 o 7 anni? Credo che tu stia mentendo sull'età". Bowie prosegue: "È dei miei genitori la colpa di questo mio grande amore per i Floyd. E comunque è vero, avevo 10 anni, una cosa del genere".

L'abbraccio tra i due è quello di due vecchi amici contenti di condividere il palco per un'esibizione destinata a lasciare il segno: quella che li avrebbe visti di lì a poco stregare il pubblico della prima delle tre serate di David Gilmour alla Royal Albert Hall con "Comfortably numb" e "Arnold Layne" dei Pink Floyd.