I Pearl Jam nella nuova serie di pupazzi Funko Pop

Diventata negli ultimi anni un fenomeno di tendenza, la serie di pupazzi Funko Pop, che ha trasformato in mini actione figures personaggi di film Marvel, DC Comics, Disney, della saga di "Star Wars" e di quella di "Harry Potter", ma anche di serie tv e personaggi del mondo dello spettacolo, annuncia l'uscita di Popalooza, collezione tutta dedicata alle star del pop e rock per festeggiare la ripartenza della musica dal vivo. E tra i primi big della scena ad essere trasformati in pupazzi ci sono i Pearl Jam.

Era da tempo, ha rivelato il direttore marketing di Funko - che i fan della band di Seattle desideravano dei Funko Pop dedicati a Eddie Vedder e soci. Ora l'azienda si è finalmente decisa a realizzarli e a metterli in vendita. La confezione contiene cinque action figures dedicate a Eddie Vedder, Mike McCready, Jeff Ament, Matt Cameron e Stone Gossard: costa 50 dollari, vale a dire 42 euro.

Sul sito di Funko sono in vendita anche i pupazzi dei BTS (venduti anche singolarmente), Ozzy Osbourne, Green Day, Jimi Hendrix, John Lennon e Twenty One Pilots.