U2: il video della primissima esibizione in tv della band, non ancora famosa. GUARDA

Nel 1978 i futuri U2 suonavano insieme già da un paio di anni. La band si era formata tra i corridoi della Mount Temple Comprehensive School di Dubilino, dove il belloccio Paul David Hewson (soprannominato Bono Vox), Larry Mullen, Adam Clayton, David Howell Evans (The Edge) e suo fratello Dick Evans conquistano le ragazzine suonando pezzi come "Show me the way" di Peter Frampton, "Jumpin' Jack Flash" dei Rolling Stones e "Suffragette city" di David Bowie, facendo girare il nome del gruppo.

Che non era ancora U2, ma The Hype. È con l'uscita del secondo chitarrista, Dick Evans, fratello di The Edge, che nasce la formazione definitiva. E con il nome di U2 il quartetto appare per la prima volta in tv, in un programma della RTE - la principale emittente televisiva irlandese - dedicato alle nuove tendenze dei giovani, "Youngline", nel giugno del 1978. Ecco il video di quell'esibizione:.

Adam Clayton non aveva ancora compiuto 18 anni. Nemmeno Bono. The Edge (che suonava una Fender Stratocaster, non ancora la sua iconica Gibson Explorer) e Larry Mullen avevano entrambi 16 anni. Il gruppo suonò - tra gli altri - gli inediti "Street mission" e "The fool", che ancora oggi circolano tra i fan solo come bootleg e registrazioni non ufficiali.

Nel giro di pochi mesi il manager Paul McGuinness avrebbe fatto di quei quattro sbarbatelli delle promesse del rock (continuò ad affiancare gli U2 fino al 2013: "Paul ci ha salvato da noi stessi molte volte e noi non saremmo gli U2 senza di lui: Presto gli U2 inizieranno una nuova avventura intorno al mondo e capiamo e rispettiamo totalmente il desiderio di Paul di non tornare sul carrozzone", scrisse la band in una lettera di ringraziamento pubblicata sul sito ufficiale, ufficializzando la separazione).

Nel 1980 Bono e soci firmarono per Island Records e pubblicarono subito dopo il loro album d'esordio, "Boy": il primo tassello di una discografia che ad oggi si compone di quattordici album in studio, 170 milioni di copie vendute in tutto il mondo.