Alex Lifeson: "I Rush non esisteranno più"

Il chitarrista dei Rush Alex Lifeson durante una conversazione a 'Trunk Nation with Eddie Trunk su SiriusXM ha confermato che in futuro non ci sarà nessuna reunion dei Rush.

Queste le parole del 67enne musicista canadese: "So che i fan dei Rush sono un gruppo unico e li adoro.

Certamente tutto quello che abbiamo fatto, l'abbiamo sempre fatto per soddisfare noi stessi prima di chiunque altro, e penso che i fan dei Rush lo abbiano capito e siano sempre stati di grande supporto, anche molto critici a volte, ma sempre di supporto. Era questa la natura della nostra relazione con i fan. Era davvero un ottimo rapporto a doppio senso. Ma penso, davvero, che i Rush siano finiti nel 2015. Non c'è modo che i Rush possano mai esistere di nuovo perché Neil (Neil Peart, il batterista dei Rush morto a causa di un cancro al cervello nel 2020, ndr) non è più qui per farne parte. Questo non vuol dire che non possiamo fare altre cose e che non possiamo fare cose a beneficio delle nostre comunità. Ho molti piani per quel genere di cose che non includono necessariamente Geddy (Geddy Lee, il cantante dei Rush, ndr)".

Parlando invece del suo rapporto con Geddy Lee, Lifeson ha spiegato: "Io e Geddy abbiamo iniziato a scrivere insieme credo quando avevamo 14 anni. Siamo i migliori amici, lo adoro e significa molto per me. Abbiamo avuto questa straordinaria esperienza di lavorare insieme oltre che essere amici. Parlo con Ged circa ogni due giorni. Cerchiamo di andare a cena. Ultimamente è stato più difficile. Ma siamo usciti una volta di recente. È fantastico, perché per lo più siamo amici. Se ci presenterà qualcosa in futuro, un'opportunità di fare qualcosa, decideremo davanti a una tazza di caffè. Ma non c'è fretta e per ora non c'è nulla in programma. Lui sta facendo qualsiasi cosa stia facendo, io faccio qualunque cosa stia facendo, e ci teniamo informati a vicenda, ma, Dio, abbiamo avuto una storia così bella e abbiamo fatto così tante cose fantastiche insieme, non è davvero un grosso problema se, per il resto della nostra vita, dovessimo essere solo i migliori amici."

Il musicista ha spiegato che all'interno della band "tutti iniziavano a sentire la fatica" durante il loro ultimo tour ed era diventato particolarmente difficile per Neil Peart mantenere i suoi abituali livelli di energia, in più voleva rimanere a casa per stare insieme alla figlia.

"Quandò finì il tour avevamo tutti passato da poco i sessanta. Dopo il numero di concerti che abbiamo fatto, che era circa la metà di quello che avremmo fatto normalmente, stavamo tutti iniziando a sentire la stanchezza, come faresti normalmente. Se fosse stato un tour normale, probabilmente saremmo andati avanti per un altro mese e poi ci saremmo presi un mese di pausa, o forse un paio di mesi di pausa. Penso personalmente, e penso lo stesso sia per Ged, che eravamo davvero entusiasti dello spettacolo, dell'intero concetto di tornare indietro nella nostra storia. Penso che stessimo tutti suonando davvero, davvero bene, e probabilmente avrei potuto continuare a fare altri trenta spettacoli, e penso che Geddy si sentisse allo stesso modo. Ma stava diventando davvero difficile per Neil suonare a quel livello. A meno che non potesse suonare al cento per cento a quel livello, non voleva fare altri spettacoli. Era dura per lui fare un concerto di tre ore nel modo in cui suonava. Era un miracolo che riuscisse a suonare. Inoltre ebbe alcuni problemi durante quel tour, aveva un'infezione ai piedi e riusciva a malapena a camminare. E non si è mai lamentato o cose del genere. Quindi, era giunta l'ora. E in retrospettiva, non avrebbe potuto essere migliore, perché stavamo suonando alla grande e abbiamo finito con una nota così alta. I fan erano davvero felici per le performance. Tutte le cose erano al posto giusto. Quello è stato il modo migliore per garantire la nostra eredità e per essere ricordati da quei ragazzi, per essere quella band che ha suonato in quel modo. Onestamente odierei lavorare ora, per esempio, e non essere in grado di suonare una canzone perché le mie dita mi stanno uccidendo, non suonano bene e commettono molti errori. Ho fatto abbastanza errori, troppi. Quindi, tutto sommato, si è rivelato davvero il momento opportuno per noi di porre fine a una lunga carriera. Non molte band sono durate 40 anni con quei tour e molti, molti, molti album e tutta quella roba". .