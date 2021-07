Shawn Mendes: "L'ansia mi aiuta a scrivere buona musica"

Shawn Mendes dice che la terapia ostacola il suo modo di fare musica. Il 22enne cantautore canadese vede un terapista due volte alla settimana, ma ha anche ammesso che preferisce essere "un po' fottuto" per scrivere canzoni migliori.



Alla domanda postagli dalla rivista Wonderland su quanto spesso vada in terapia, Shawn ha risposto: "Due volte a settimana.

Al punto della mia vita in cui mi trovo, si tratta di comprendere che devo lasciare uscire la mia umanità. Devo solo lasciare che sia lì. Sto solo cercando di esserci per me stesso e di accettarlo. È difficile. A volte è come se non sapessi cosa voglio dire. E a volte mi accade questa cosa strana quando faccio musica che vorrei essere un po' fottuto. Perché vieni da un luogo di angoscia, stai facendo musica e sei ansioso, ma crei anche roba emozionante. È strano.".



In precedenza Mendes aveva parlato della terapia dopo aver pubblicato il brano "In My Blood" nel 2018, che tratta della sua ansia. All'epoca disse: "Terapia è ascoltare musica e correre sul tapis roulant, terapia è andare a cena con gli amici, è qualcosa che ti distrae, che ti aiuta a guarire e quindi dipende solo da cosa pensi che sia la terapia. Ho fatto uno sforzo cosciente per essere più connesso alle persone della mia vita. Ho scoperto che mi stavo isolando da tutti, pensando che mi avrebbe aiutato a combatterlo, poi ho visto che l'unico modo in cui avrei combattuto era aprirmi completamente e lasciare entrare le persone".