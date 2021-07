L'ultimo saluto dei Rolling Stones a Brian Jones

Il 5 luglio 1969, due giorni dopo la morte, per annegamento nella piscina della sua villa, di Brian Jones, i Rolling Stones si esibiscono a Hyde Park a Londra per rendere omaggio al compagno di band, che ormai non ne faceva più parte, essendo stato sostituito ufficialmente dalla formazione qualche settimana prima, il 13 giugno, dal giovane Mick Taylor. Il live degli Stones ha inizio alle 17.25 davanti a 250.000 persone e durerà circa un’ora.

Mick Jagger si presenta sul palco di bianco vestito, prima di dare inizio al concerto recita i versi dell’“Adonais” di Percy Bysshe Shelley: “Pace! Pace! Egli non è morto, egli non sta dormendo, si è svegliato dal sogno della vita". Verranno poi liberate 2.000 farfalle bianche e avrà inizio la musica.

Quel concerto nel parco di Londra è una delle tante pietre miliari della leggendaria storia dei Rolling Stones, anche se la qualità dell’esibizione, come ricorda Mick Jagger, non fu delle migliori: “Non riuscimmo ad accordarci perfettamente perché era un afosissimo giorno d’estate e all’epoca non avevamo ancora quegli aggeggi elettronici per le accordature. In genere ci accordavamo con il piano o l’armonica. Lì il piano non c’era, così usammo l’armonica. Tutto bello accordato, perfetto. Uscimmo e c’era un caldo torrido, e sul palco l’aria condizionata; bastò quello perché stonassimo tutti: lo senti bene nella registrazione, alcuni pezzi sono completamente stonati ma non ci potevamo fare niente... L’atmosfera era splendida. Londra era deserta, dicono, tutti lì ad ascoltare. Magico. Ma restava, ovviamente, quella tristissima sfumatura.”

Questa fu la scaletta di quel pomeriggio. A seguire, i video del concerto, canzone per canzone.

“I'm yours & I'm hers"

"Jumpin' Jack Flash"

"Mercy mercy"

"Down home girl"

"Stray cat blues"

"No expectations"

"I'm free"

"Loving cup"

"Love in vain"

"(I can't get no) Satisfaction"



"Honky tonk women"

"Midnight rambler"

"Street fighting man"

"Sympathy for the devil"

