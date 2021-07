Classifiche, tutte le novità della settimana del 2 luglio: il ritorno di Ed Sheeran

L'uscita più importante della settimana è senza dubbio quella del singolo del cantautore britannico Ed Sheeran che risulta essere la più alta nuova entrata in Italia, seppur in una modesta 28esima posizione e, sempre in Italia, è anche il nuovo brano più programmato dalle radio. Nella natia Gran Bretagna il buon Sheeran debutta invece direttamente in prima posizione. Nella classifica dei singoli d'Oltremanica i 'nostri' Maneskin con "I wanna be your slave" e "Beggin" consolidano la loro posizione nella chart migliorando lo score della scorsa settimana: ora occupano la quinta e la settima posizione. Passando dai singoli agli album, dalle nostre parti l'uscita più alta riguarda il greatest di Emma "Best of me", negli Stati Uniti l'unica novità che entra in Top Ten è il disco d'esordio di H.E.R. "Back of my mind", mentre in Gran Bretagna le prime dieci posizioni della classifica si rinnovano con l'entrata di quattro nuovi album. Su tutti, "Europiana" di Jack Savoretti che debutta al primo posto. Ma andiamo a scoprire nello specifico tutte le novità delle varie classifiche.