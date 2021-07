Sono usciti quattro inediti di Tom Petty. Ascolta.

Venticinque anni fa, nel 1996, Tom Petty e gli Heartbreakers pubblicarono l'album della colonna sonora del film diretto da Edward Burns 'She's the One', in Italia uscì con il titolo 'Il senso dell'amore'. Ora è in uscita una speciale versione d'archivio del disco per celebrarne il venticinquesimo anniversario intitolata "Angel Dream (Songs and Music from the Motion Picture 'She's the One')" disponibile per lo streaming su Apple Music e Spotify.

"Angel Dream" comprende dodici brani, ognuno di questi in versione rimasterizzata. Molte di queste versioni sono estratte dalle medesime sessioni di registrazione che hanno portato, lo scorso anno, il cofanetto "Wildflowers & All the Rest" ( leggi qui la recensione ). La novità che presenta "Angel Dream", sono quattro canzoni inedite di Tom Petty e della sua band: “One of Life’s Little Mysteries,” “Thirteen Days,” “105 Degrees,” and “French Disconnection.” Oltre a una lunga versione di "Supernatural Radio".La vedova del musicista scomparso il 2 ottobre 2017 all'età di 66 anni , Dana Petty in un comunicato dichiara: “Queste canzoni sono estremamente speciali. Sono felice che questo disco stia ottenendo il riconoscimento che merita. Il remix che ha fatto Ryan Ulyate suona benissimo e le gemme inedite sono un bel bonus. Io, Annakim e Adria abbiamo impiegato molto tempo per trovare l'artwork che riflettesse lo stato d'animo dell'album. Penso che alla fine ci siamo riusciti con il lavoro di Alia Penner. È surreale e bellissimo, proprio come la vita in quel periodo”.Tracklist:

01. Angel Dream (No. 2)

02. Grew Up Fast

03. Change the Locks

04. Zero from Outer Space

05. Asshole

06. One of Life’s Little Mysteries

07. Walls (No. 3)

08. Thirteen Days

09. 105 Degrees

10. Climb That Hill

11. Supernatural Radio (Extended Version)

12. French Disconnection