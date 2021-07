Steve Hackett, guarda il video del nuovo singolo "Wingbeats"

E' uscito il video di "Wingbeats", primo singolo di Steve Hackett tratto dall'album "Surrender Of Silence", che verrà pubblicato il prossimo 10 settembre.

Dice del suo nuovo brano il chitarrista britannico : "Sono entusiasta di pubblicare il primo singolo "Wingbeats" dal mio prossimo album "Surrender Of Silence" con il favoloso video di Paul Gosling. "Wingbeats" è stato originariamente ispirato da una visita che io e mia moglie Jo abbiamo fatto in Etiopia. Siamo rimasti colpiti dalla povertà, ma pieni di ammirazione per lo spirito delle persone che abbiamo incontrato. È stato emozionante vedere l'aquila volare su quel paesaggio aspro, affrontare gli animali selvatici e condividere idee, risate e danze con popoli tribali le cui usanze sono rimaste pressoché immutate da oltre centomila anni. L'Africa stessa ha un battito cardiaco immensamente potente ed è un'esperienza che cambia la vita, che ora ho celebrato nella canzone".E continua ancora: "Qui le ragnatele del lockdown vengono spazzate via in un colpo solo! Con la sezione ritmica mostruosa di Jonas, Craig, Nick e Phil insieme al sax e al clarinetto di Rob e Nad, io e Amanda alla voce, l'organo oscuramente potente di Roger e la mia chitarra, ci tuffiamo a pieno titolo in quel selvaggio rilascio di energia.È un album senza esclusione di colpi che cavalca quell'onda, scatenando quei demoni, sogni e incubi, che si schiantano tutti insieme sulla riva. Mi è piaciuto il potere di questo album che ha permesso alla mia chitarra di urlare di gioia e rabbia... e ancora una volta volare attraverso quegli oceani verso terre lontane. È fantastico entrare in contatto in modo creativo con musicisti provenienti da luoghi remoti, in particolare quando non siamo stati tutti in grado di incontrarci. Abbiamo tutti una voce nella nostra cacofonia di suoni e gridiamo insieme in "Surrender Of Silence!"”.