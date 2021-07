Addio a Claudio Corradini, il musicista aveva 64 anni

E' morto all'età di 64 anni Claudio Corradini, musicista, compositore, arrangiatore e autore, nato a Carpi, in provincia di Modena, ma cresciuto a Breganze, in provincia di Vicenza, noto, come riporta Il Giornale di Vicenza per le collaborazioni con artisti quali Mango, i Righeira, Scialpi, Donatella Rettore, Giusto Pio, Franco Battiato, Bobby Solo e Andrea Bocelli.

A darne notizia sono stati i famigliari con un breve messaggio pubblicato sul suo profilo Facebook. "Buongiorno a tutti. Siamo i parenti di Claudio Corradini. Diamo la spiacevole notizia della morte di Claudio avvenuta questa mattina. Il funerale sarà comunicato in un secondo momento. Grazie per la comprensione. I parenti".

Si ricordano l'arrangiamento della canzone di Mango “Oro” e quello di “Un cuore grande così” per la raccolta fondi destinata alle vittime dell’alluvioni del 2010 a Vicenza.