Addio a Bryan St. Pere, batterista degli Hum

E' morto all'età di 52 anni Bryan St. Pere, batterista degli Hum. A confermarne la scomparsa è la stessa band con un messaggio pubblicato sul suo profilo Facebook.



St. Pere si è unito alla band di Champaign, Illinois, nel 1990, in tempo per partecipare alla registrazione del singolo di maggiore successo della band, "Stars", prima dello scioglimento del gruppo nel 2000. Il batterista non ha partecipato al tour di reunion del 2015, ma ha presenziato in "Inlet", album uscito nel 2020 dopo un silenzio discografico durato ventidue anni.

A dire dei suoi compagni di band, la sua morte è stata improvvisa. Questo il messaggio con cui gli Hum hanno ricordato il loro compagno: "È con il cuore pesante e gli occhi pieni di lacrime che condividiamo la notizia che il nostro amato amico e compagno di band, Bryan St. Pere, è morto. Siamo devastati e profondamente addolorati per la sua improvvisa e inaspettata scomparsa. Bryan era un caro amico, un padre amorevole, un fratello ed era una persona e un musicista incredibile. Ci sentiamo tutti estremamente fortunati ad aver condiviso tempo e spazio con lui. Pace e amore a tutti coloro che hanno conosciuto Bryan e a quelli che ha toccato. Ci mancherà molto. Jeff, Matt e Tim".