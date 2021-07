Bruce Springsteen e Paul Simon headliner dell'Homecoming Concert a New York

Bruce Springsteen e Paul Simon saranno gli headliner dell''homecoming concert' che si terrà nel Central Park di New York questa estate. Oltre alle due leggende della musica americana, al momento, è stato fatto un solo altro nome, quello di Jennifer Hudson. Ad annunciare l'evento è stato il sindaco della città Bill de Blasio che ha dichiarato che molti altri artisti verranno annunciati. "Questo sarà uno dei più grandi concerti di Central Park della storia", ha detto de Blasio. "Sarà un qualcosa che rimarrà negli anni."



Lo spettacolo si svolgerà al Great Lawn di Central Park per celebrare la riapertura della città dopo la pandemia di COVID-19, ma la data del concerto non è stata ancora annunciata, ma si vocifera possa tenersi il 21 agosto.

Qualche tempo fa il sindaco aveva dichiarato di immaginarsi uno show di tre ore per 60.000 persone con l'esibizione di otto musicisti iconici. La maggior parte dei biglietti sarà gratuita, con almeno il 70 per cento di questi dedicati a coloro che sono già vaccinati.



Bruce Springsteen è già a New York impegnato nel suo show teatrale a Broadway che è in cartellone fino al prossimo 4 settembre. Su Springsteen il primo cittadino della Grande Mela ha sottolineato: "È amato in modo straordinario a New York anche se capita che venga dal Jersey, nessuno è perfetto".



L'ultima esibizione di Paul Simon, invece, risale al giugno 2020 durante il live streaming di beneficenza con Willie Nelson, "A Night in Austin". Da parte sua, la Hudson prossimamente sarà chiamata ad interpretare Aretha Franklin nel film biografico 'Respect', ruolo per il quale è stata scelta personalmente dalla Franklin prima della sua morte nell'agosto del 2018.