I Maneskin saranno padroni di Times Square per una settimana

Ormai è acclarato: è Måneskinmania in Italia, ma anche fuori dal nostro paese. A supportare questo semplice e incontrovertibile assunto il fatto che, a partire dalla giornata di oggi e per i prossimi sei giorni, la band romana sarà protagonista del cartellone pubblicitario di Spotify in Times Square a New York, con la playlist 'This is Måneskin'. Negli Stati Uniti il gruppo la scorsa settimana aveva raggiunto la prima posizione nella chart dei singoli dedicata all'hard rock con la loro "I Wanna Be Your Slave".

Intervistati da Spotify, il quartetto romano ha parlato, tra le altre cose, della vittoria all’Eurovision Song Contest lo scorso mese di maggio mostrando un giusto orgoglio per il risultato raggiunto: “Dopo la nostra vittoria al Festival di Sanremo, eravamo entusiasti di avere l'opportunità di partecipare all'Eurovision, che è un evento musicale enorme. È stata un'esperienza incredibile, perché abbiamo incontrato tante persone da paesi diversi. È stato molto divertente ed è stato anche un ambiente sano in cui stare, non abbiamo sentito la competizione. Quando abbiamo avuto la possibilità di esibirci sul palco e di suonare durante la finale, è stata un'emozione indimenticabile per noi ed è stato fantastico poter finalmente suonare davanti al pubblico in presenza dopo due anni.”

Invece sull’incredibile successo che stanno riscuotendo con la loro musica in ogni parte del mondo hanno dichiarato: “Controlliamo costantemente le classifiche Spotify per monitorare i nostri risultati e siamo ancora increduli dei risultati pazzeschi e del grande successo che stiamo riscuotendo! Inoltre, abbiamo appena terminato un tour in tutta Europa, incontrando molti fan in ogni paese in cui siamo andati, e siamo davvero felici di questo.”