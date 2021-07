Non è proprio da tutti fare un miliardo di visualizzazioni su YouTube. Al ristretto club che include, tra gli altri, "In The End" dei Linkin Park, "Chop Suey" dei System Of A Down e "Dynamite" dei BTS, ora si unisce la canzone dei Bon Jovi pubblicata nel 2000, "It's My Life".



Il video del brano, incluso nell'album "Crush" (leggi qui la recensione), che venne pubblicato a cinque anni di distanza dal precedente "These Days", è tanto semplice nel suo plot quanto incisivo.

Un ragazzo porta fuori di casa la spazzatura e poi, tra mille peripezie, raggiunge la sua ragazza a un concerto della .band del New Jersey.



Stranamente "It's My Life" non ebbe un grandissimo successo negli Stati Uniti dove raggiunse al suo massimo la 33esima posizione in classifica, ma spopolò invece in Europa conquistando la posizione numero uno in più di una nazione, compresa l'Italia, e la numero tre in Gran Bretagna.