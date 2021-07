"Toy boy": testo e significato della canzone di Colapesce e Dimartino con Ornella Vanoni

Ormai onnipresenti dopo il successo di "Musica leggerissima" al Festival di Sanremo 2021, Colapesce e Dimartino - che hanno appena firmato il nuovo singolo di Fabio Rovazzi con Eros Ramazzotti, "La mia felicità" - mettono a segno un'altra importante collaborazione: quella con Ornella Vanoni. È nata da uno scherzo, durante una puntata dell'ultima stagione di "Propaganda Live" (il talk show di La7 condotto da Diego "Zoro" Bianchi), che ha visto i due cantautori siciliani nei panni di ospiti fissi con la loro rubrica sulle recensioni delle canzoni degli altri ospiti musicali della trasmissione.

Nel testo di "Toy boy", questo il titolo del brano, Colapesce e Dimartino corteggiano la .diva milanese, che si fa desiderare e alla fine cede alle loro lusinghe. "Portaci a bere in fondo al mare / Organizziamo un carnevale / Faremo quello che tu vuoi / Saremo i tuoi / Toy boy", cantano i due. E lei gli risponde: "Ma quale toy / Ma quali boy / L'amour fou si è spento ormai". Ecco il testo e il significato della canzone:

Toy Boy testo di Colapesce feat. Dimartino & Ornella Vanoni Toy boy

Toy boy

Toy boy

Toy boy



Andate via

Ma come vi è venuto in mente

È tardi, tardi tardi, tardi tardi

Per me, sirena tra la gente



Portaci a bere in fondo al mare

Organizziamo un carnevale

Faremo quello che tu vuoi

"Toy boy" è una romantica ed ironica bossanova, scritta da Colapesce, Dimartino insieme alla stessa Ornella Vanoni. Il brano è ispirato alle atmosfere de "La voglia la pazzia l'incoscienza l’allegria”, l’album della Vanoni pubblicato nel 1976 - nato dall’unione artistica della cantante milanese con il leggendario poeta brasiliano Vinicius de Moraes e il chitarrista Toquinho - che ha segnato la storia della musica italiana. La traccia è prodotta da Federico Nardelli e Giordano Colombo, gli stessi produttori di "Musica leggerissima".

Nel testo della versione cantata lo scorso aprile a "Propaganda Live" c'erano dei versi poi spariti dalla versione definitiva: "Legaci e prendici a frustrate / sputaci addosso con disprezzo / tuta di lattice ed un dildo / faremo quello che tu vuoi / saremo i tuoi toy boy".

"Ornella, la tua voce è un impero che non ha eguali: si sviluppa in città, montagne, radure.

Inimitabile, fiera, sensuale, innocente. Risulterebbe un capolavoro anche il bugiardino del Pfizer cantato da te - avevano detto Colapesce e Dimartino alla voce de "L'appuntamento", pregandola di accettare la loro canzone - Ornella sei tu la droga che scorre nelle vene della musica italiana. Ornella, che fa rima con stella, ma anche con cella. E noi ergastolani della tua voce. Vogliamo approfittare di questa ghiotta situazione, perché non capita tutti i giorni. Vogliamo proporti una cosa, decidi tu il luogo l'ora. Immagina: Ornella Vanoni e i suoi ragazzi, Colapesce Dimartino, in tour nei casinò. Abbiamo già scritto un pezzo per l'occasione: si chiama 'Ragazzo giocattolo'".

"Toy boy" è accompagnata dal relativo videoclip diretto nientemeno che da Luca Guadagnino, il regista di "Call me be your name" e del remake del film-cult di Dario Argento "Suspiria".