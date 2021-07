I Queen guadagnano oltre 100.000 euro al giorno da 'Bohemian Rhapsody'

I Queen guadagnano oltre 100.000 sterline al giorno (oltre 115.000 euro al giorno all'attuale cambio) dal film sulla loro storia diretto da Bryan Singer "Bohemian Rhapsody".

I tre membri sopravvissuti della band, il chitarrista Brian May, il batterista Roger Taylor, il bassista John Deacon e la società che gestisce il patrimonio del defunto frontman Freddie Mercury sono stati aumentati da un pagamento di £ 20,17 milioni divisi tra loro.



Secondo il Companies House, la Queen Productions ha registrato un fatturato di 42 milioni di sterline in dodici mesi al settembre 2020, guadagnando 19.

179.528 sterline al lordo delle tasse. Come riferisce Music News, prima dell'uscita della pellicola, nel novembre 2018, segnavano un guadagno di 11,8 milioni di sterline al lordo delle imposte e un fatturato totale di 21,9 milioni di sterline.



Il film che aveva l'attore Rami Malek a interpretare Freddie Mercury, morto nel 1991 a causa di una polmonite bronchiale causata dall'AIDS, ha incassato oltre 900 milioni di dollari in tutto il mondo e continua a riscuotere un grande successo sui servizi di streaming.



Al tempo della sua uscita, Brian May ha sostenuto con convinzione che il film "non è un film sui Queen, ma è un film su Freddie". Parlando alla prima mondiale spiegò: "L'opera è stata fatta per rendere giustizia a Freddie in un modo che a lui sarebbe piaciuto e che fosse degno di lui. C'è tutto, c'è l'umorismo, c'è il talento, c'è la sofferenza. In questo film ci sono molte lacrime e molta gioia. Quindi sì, è sempre Freddie. Freddie, Freddie, Freddie".