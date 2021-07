Concerti, Marlene Kuntz: parte il 'Post-pandemic Tour'

Il prossimo 8 agosto prenderà il via il 'Post-pandemic Tour' dei Marlene Kuntz. La band capitanata da Cristiano Godano sarà accompagnata sul palco dal batterista dei Bluvertigo Sergio Carnevale.

Così il gruppo di Cuneo presente il proprio tour: “Lo scorso anno suonammo tre soli concerti in estate. Il titolo del tour (Andrà tutto bene?) era ovviamente ironico. Il concerto era molto bello ed emozionante, e sull'impianto di quello porteremo in giro la nostra musica questa estate. Canzoni sottilmente inquiete e mediamente adatte a interpretare lo stato confusionale in cui è piombata l'umanità, con una dose magnifica di propellente implosivo pronto a tramutarsi in esplosivo, nonostante l'obbligo ancora vigente di suonare per un pubblico seduto. Senza far soffrire troppo le persone costrette alla necessità di non alzarsi, proveremo a dar loro una scossa interiore in grado di non far rimpiangere la voglia di danzare e urlare a squarciagola.”

Calendario (in aggiornamento):

8 agosto - CARPI (MO), Piazza dei Martiri

12 agosto - CASTRIGNANO DE’ GRECI (LE), Kascignana Music Fest

13 agosto - METAPONTO (MT), Castello di Torremare

18 agosto - AGRIGENTO, Ellenic Music Festival

20 agosto - RIONERO IN VULTURE (PZ), Vulcanica Live Festival

28 agosto - FIRENZE, Ultravox Firenze

4 settembre - CAPOTERRA (CA), Anfiteatro Parco Urbano

9 settembre - ROMA, Cavea Auditorium Parco Della Musica

11 settembre - MILANO, Circolo Magnolia

I concerti saranno organizzati nel pieno rispetto dei protocolli atti a contrastare la pandemia da Covid-19.