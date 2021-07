Vasco Rossi ha pubblicato quella che per lui è la "scaletta perfetta"

Vasco Rossi è il rocker dei record. L'ha dimostrato nel 2017 a Modena Park con 225 mila presenze e un live composto da 46 canzoni. Tre ore e mezza di musica per una giornata diventata un film. A distanza di quattro anni non ha dubbi: quella, per lui, è la scaletta perfetta, come ha ricordato sui social. Qui trovate la recensione al concerto.

"Tre ore e mezza di musica e - forse troppe - parole per guidare i telespettatori nel mondo di Vasco", questa invece le nostre parole per la recensione al film. I commenti, nel documentario, fanno da raccordo tra le canzoni, da "Colpa d'Alfredo" (la prima ad essere fatta ascoltare in versione integrale dopo il prologo di mezz'ora che apre lo speciale - fu non a caso quella scelta da Vasco per rompere il ghiaccio a Modena) a "Albachiara", passando per "Blasco Rossi", "Bollicine", "Ogni volta", "Anima fragile", "Splendida giornata", "Liberi liberi", "Vivere una favola", "Come nelle favole", "Vivere", "Rewind", "Gli spari sopra", "Sally", "Siamo solo noi".