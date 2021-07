Metallica, pubblicato un video di “Sad But True“ del 1991. GUARDA.

I Metallica hanno pubblicato in streaming un live video di “Sad But True“ registrato nel 1991 in occasione della prima data del tour del "Black Album", tenutasi al Gentofte Stadion di Copenaghen con gli AC/DC. La registrazione dell’intero show sarà presente su uno dei sei DVD del box set deluxe della ristampa del "Black Album" in uscita il 10 settembre.

La nuova versione includerà non solo tutti i brani - ovviamente rimasterizzati - originariamente contenuti nella pubblicazione del 1991, ma anche, nelle versione deluxe da tre LP da 180 grammi, 14 CD o sei DVD anche mixaggi non definitivi, versioni alternative, outtake, demo, interviste e registrazioni dal vivo, il tutto corredato da un booklet a copertina rigida da 120 pagine con testi, illustrazioni e foto d’archivio.

Contestualmente al ritorno sui mercati del disco verrà consegnato ai negozi e al Web “The Metallica Blacklist”, disco tributo che vedrà più di 50 artisti di livello internazionale rileggere i brani presenti nella tracklist del lavoro originale: ad anticipare l’omaggio musicale è stata resa disponibile in streaming una versione della celeberrima “Nothing Else Matters” - con “Enter Sandman” forse la canzone più conosciuta dell’album - interpretata coralmente da Elton John, Miley Cyrus, Yo-Yo Ma e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers.