HYBE, Bang Si-hyuk si dimette da ceo

Bang Si-hyuk, fondatore della Big Hit Entertainment che con la trasformazione in HYBE, lo scorso marzo, aveva dato vita alla prima conglomerata k-pop a livello globale - tanto da aver “acquisito” le operatività USA del Re Mida del pop americano Scooter Braun per “invadere” musicalmente l’occidente, si è dimesso dal ruolo di ceo che ricopriva presso il colosso dell’intrattenimento musicale con base a Seul: come riferito da una nota dell’azienda, Si-hyuk resterà in organico come presidente del cda, tornando contestualmente a occuparsi di musica, che come specificato dalla comunicazione ufficiale “è la sua area di competenza”.