A Tribe Called Quest, in vendita una quota dei loro diritti come NFT

Gli A Tribe Called Quest, formazione di spicco della scena old school della east coast attiva dalla metà degli anni ‘80 e capitanata dal rapper e produttore Q-Tip, metteranno in vendita quote sui diritti dei propri primi cinque album sotto forma di NFT: il gruppo ha collaborato con la società Royalty Exchange per attuare l’iniziativa, che vedrà la porzione di diritti, pari all’1,5% del totale, andare all’incanto con una base d’asta di 35mila dollari. Chi si aggiudicherà uno i più lotti avrà l’opportunità di beneficiare dei proventi non solo dalle vendite dei titoli oggetto dell’iniziativa, ma anche degli streaming, dai download e dalle sincronizzazioni televisive, cinematografiche e pubblicitarie.