Bruce Springsteen, il manager Jon Landau racconta i retroscena dei nuovi show a Broadway

In un'intervista concessa al magazine Pollstar lo storico manager di Bruce Springsteen, Jon Landau, ha raccontato alcuni retroscena legati al ritorno sulle scene del Boss, che lo scorso sabato ha dato il via al St. James Theatre di Broadway, a New York, alla nuova serie di concerti di "Springsteen on Broadway".

Landau ha spiegato perché, rispetto alla serie originale di spettacoli, ospitata dal Walter Kerr Theatre, ad ospitare questi nuovi show è il St. James:

"Bruce ha deciso di accettare l'invito del nostro amico Jordan Roth di tornare a Broadway a maggio. Ma il Walter Kerr Theatre, dove abbiamo fatto i 230 show originali, non era disponibile. Così Jordan ha suggerito il St. James Theatre e Bruce ha detto subito di sì. In un mese abbiamo ricreato la scenografia costruita per il Walter Kerr".

Il manager ha raccontato poi cosa ha spinto Springsteen a modificare leggermente la scaletta, sostituendo "The ghost of Tom Joad" con "American skin (41 shots)", "Brilliant disguise" con "Fire" e "Born to run" con "I'll see you in my dreams":

"Tre grandi eventi sono accaduti da quando Bruce ha smesso di esibirsi. Il primo: la pandemia. Il secondo: l'avvento di Black Lives Matter. E tre: l'attentato alla democrazia dell'insurrezione al Campidoglio di Washington dello scorso 6 gennaio. Così lo show sembra praticamente nuovo e offre un'esperienza ancor più profonda".

Al momento il calendario prevede altre 27 date, in programma fino al prossimo 4 settembre. Landau ha anticipato che l'esperienza si concluderà proprio a settembre e che non ci saranno ulteriori spettacoli.