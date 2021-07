Kobalt, 53 milioni di perdita operativa nell’anno fiscale 2020. ‘Ma adesso stiamo facendo profitto’

Nel corso dell’anno fiscale chiuso il 30 giugno dello scorso anno Kobalt ha fatto registrare ricavi per 616,2 milioni di dollari, con un incremento del 13,4% su base annua: a trainare le entrate sono state la divisione editoriale, cresciuta del 7,6% (con ricavi per 436 milioni) e quella dedicata ai servizi, Awal (ceduta recentemente a Sony insieme al ramo d’azienda dedicato ai diritti connessi), cresciuta del 34% a 149,5 milioni di dollari. Allo stesso tempo la società fondata nel 2000 da Willard Ahdritz ha iscritto nel proprio bilancio una perdita operativa pari a 53 milioni di dollari, il 20,2% in più di quanto segnato nell’anno precedente.