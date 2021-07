Imagine Dragons: esce a settembre il nuovo album "Mercury - Act 1"

La band capitanata da Dan Reynolds dà finalmente un seguito a "Origins", l'ultimo album uscito nel 2018. Arriverà nei negozi e sulle piattaforme di streaming il 3 settembre il nuovo disco degli Imagine Dragons, "Mercury - Act 1", anticipato dai singoli "Follow you", "Cutthroad" e "Wrecked", quest'ultimo disponibile da domani.

Gli ultimi anni sono stati complicati per gli Imagine Dragons, così come per tutto il mondo. Alcuni membri della band hanno dovuto lottare contro la perdita di amici cari e famigliari oltre ad altre difficoltà personali. Nel dicembre 2019 Dan Reynolds aveva annunciato di volersi prendere del tempo per occuparsi della sua famiglia e della sua vita personale. Poi è arrivata la pandemia. Ciò nonostante, questo stop ha provocato una rinnovata creatività come racconta Dan Reynolds:

“Abbiamo dovuto allontanarci da tutto per poter ritrovare maggiore chiarezza e felicità”.

L'ultimo passaggio degli Imagine Dragons in Italia risale all'estate del 2019, quando si esibirono sul palco della Visarno Arena di Firenze per Firenze Rocks. La band potrebbe tornare ad esibirsi nel nostro paese nell'estate del 2022, per presentare i brani di "Mercury - Act 1": è probabile che Dan Reyonlds e soci inseriscano una tappa italiana al calendario del tour estivo che il prossimo anno li vedrà suonare dal vivo le canzoni del nuovo album, che al momento si compone di una sola data, quella in programma il 7 luglio 2022 al Mad Cool Festival di Madrid, in Spagna.