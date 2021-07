Ornella Vanoni, Colapesce e Dimartino insieme: ecco il singolo "Toy boy"

Era nato tutto per scherzo, in una puntata dell'ultima stagione di "Propaganda Live", il talk show di La7 condotto da Diego "Zoro" Bianchi, che dopo il successo a Sanremo della loro "Musica leggerissima" ha visto Colapesce e Dimartino ospiti fissi, in video. Ora, "Toy boy" diventa un singolo. I due cantautori siciliani si mettono al servizio di Ornella Vanoni, che si era prestata allo scherzo a "Propaganda Live" e che ora interpreta - insieme a Colapesce e Dimartino - il brano scritto per lei. La canzone uscirà domani, venerdì 2 luglio, accompagnata da un videoclip diretto da Luca Guadagnino, il regista di "Chiamami col tuo nome" e del remake di "Suspiria" di Dario Argento.

Il brano, dalle sonorità bossanova, è ispirato alle atmosfere di "La voglia la pazzia l'incoscienza l'allegria", l'album dell'interprete milanese pubblicato nel 1976, nato dalla collaborazione tra la Vanoni, il leggendario poeta brasiliano Vinicius de Moraes e il chitarrista Toquinho. "Toy boy" è prodotta da Federico Nardelli e Giordano Colombo.

L'ultimo album di inediti di Ornella Vanoni, "Unica", è uscito lo scorso gennaio: ne sono stati estratti i singoli "Un sorriso dentro al pianto", "Arcobaleno", "Carezza d'autunno" e "Isole viaggianti". Il disco include collaborazioni con - tra gli altri Carmen Consoli, Giuliano Sangiorgi, Francesco Gabbani, Fabio Ilaqua e Renato Zero.

Colapesce e Dimartino, dopo il quarto posto in classifica conquistato all'ultimo Festival di Sanremo con la loro "Musica leggerissima", che poi ha conquistato le radio e le classifiche di vendita, hanno pubblicato un Ep di remix della loro canzoni - tra gli altri, c'è anche quello di Giorgio Moroder - e continuato a collezionare collaborazioni come autori: c'è il loro zampino anche dietro "La mia felicità", il nuovo singolo di Fabio Rovazzi con Eros Ramazzotti. Il 9 luglio dal festival dei Due Mondi di Spoleto partirà la tournée estiva, che andrà avanti fino a settembre.