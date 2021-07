Elettra Lamborghini in topless nel video di "Pistolero": guarda

Immersa in una vasca da bagno, con un cappello da cowgirl. In topless. Ma con le mani a coprire i capezzoli (nascosti anche dai pixel). Ad Elettra Lamborghini basta poco per attirare l'attenzione su di sé e nel video del suo nuovo singolo "Pistolero" non manca di farlo. E la rampolla torna anche a twerkare, mostrando orgogliosa il suo lato b alla videocamera. Prima indossando degli shorts e poi togliendoseli, alla fine del video, diretto da Fabio Jansen: anche in questo caso, però, ci sono i pixel a coprire tutto.

Elettra Lamborghini, la scorsa settimana, ha scelto di mostrarsi in topless - coprendo sempre i capezzoli - anche per annunciare l'uscita del suo nuovo Ep, "Twerking beach", con una foto pubblicata su Instagram: "TETTEE. Ora che ho la vostra attenzione - ha scritto - questo posto è solo per ricordarvi che stasera a mezzanotte esce il mio Ep 'Twerking Beach'. Pronti a ballare?".

"Pistolero" è stata scritta da Adel Al Kassem, Andrea Spigaroli (giovane musicista visto ai provini di "X Factor" nel 2017) e Riccardo Scirè, che l'ha anche prodotta. Il singolo arriva a un anno dal duetto con Giusy Ferreri su "La isla". Il video ha totalizzato ad oggi 9,4 milioni di visualizzazioni su YouTube.