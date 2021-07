Classifiche italiane: sul sito di FIMI disponibile l’archivio storico di Top of the Music

La Federazione Industria Musicale Italiana ha reso disponibile sul proprio sito, www.fimi.it, l’archivio storico di Top of the Music, le classifiche di vendita italiana di prodotti musicali: i documenti digitalizzati si riferiscono a un periodo compreso tra oggi e il 1995, anno in cui fu introdotto da FIMI il sistema di rilevamento delle vendite. Oltre che alle graduatorie riferite a Album, Singoli e Vinili, sul portale sono disponibili anche le chart (ora dismesse) di DVD e Compilation, e quelle annuali, raccolte in una sezione dedicata.