Non solo bonus: cosa fa SIAE per i giovani, e perché

C'è il rischio che la generazione di autori che si sta affacciando sul panorama musicale nell'epoca dello streaming sia condannata a un futuro da one hit wonder, a prescindere dall'effettivo talento dei singoli? “Oggi il successo è più effimero a causa della maggiore volatilità del mercato, influenzato da hype pazzeschi”, spiega Nicola Migliardi, Direttore dell'Ufficio Utilizzazioni e Ripartizione - Divisione Musica di SIAE: “Il ciclo vitale delle opere si è drasticamente ridotto, gli evergreen sono sempre più rari e l’all you can eat rappresentato dalle library online amplia esponenzialmente le opzioni dei fruitori”.