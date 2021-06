Yungblud si mette alla prova con "Like a Virgin" di Madonna

L'estroso rocker britannico Yungblud – che lo scorso dicembre ha pubblicato il suo secondo album di "Weird!" - ha pubblicato una cover del classico di Madonna del 1984 "Like A Virgin". Questa rivisitazione del brano della signora Ciccone è uscita negli Spotify Singles insieme a una versione ridotta della sua "Mars", entrambe sono state registrate ai Sound City Studios.



Parlando della pubblicazione dei due brani Yungblud ha dichiarato: “Registrare al Sound City mi ha fatto impazzire.

A dirla tutta sto ancora raccogliendo il mio cervello da terra. Per registrare in quello studio devi portare tutto ciò che hai altrimenti non oltrepassi il parcheggio. Le due canzoni che ho scelto sono "Like a Virgin" di Madonna e la mia "Mars". Ho deciso di spogliare "Mars", solo io e il pianoforte. È qualcosa che questa canzone merita, esistere nella sua forma più pura in modo che l'emozione possa semplicemente irradiarsi. Devo ai miei fan una versione come questa da molto tempo. Spero che la adorino!”.



Della cover di Madonna, Dominic Harrison, questo il nome all'anagrafe del 23enne musicista nato a Doncaster, ha invece rivelato: “Quando abbiamo scelto una canzone per farne una cover, volevo che fosse completamente fuori dagli schemi, ma che allo stesso tempo avesse un senso assoluto. Madonna è un mio idolo assoluto, ammiro ogni mossa che ha fatto artisticamente. Volevo prendere questo classico, aggiungerci un po' di energia Yungblud e scuoterlo! Questa è una canzone che ascoltavo crescendo, mia madre e le mie sorelle la suonavano sempre, quindi questo ha aggiunto pressione per farla bene!”.