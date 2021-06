Justin Vernon (Bon Iver) e Aaron Dessner (National): esce il nuovo album dei Big Red Machine

Dopo aver fatto ascoltare un estratto di una nuova canzone con Taylor Swift, ora Justin Vernon insieme ad Aaron Dessner ha annunciato il nuovo album dei Big Red Machine, il duo formato dall’anima dei Bon Iver e il polistrumentista e autore dei National.

La nuova prova sulla lunga distanza del progetto di Vernon e Dessner, il cui eponimo disco d'esordio è uscito nell’agosto del 2018, si intitolerà “How Long Do You Think It’s Gonna Last” e arriverà sui mercati il prossimo 27 agosto.

Al disco hanno collaborato diversi artisti come Taylor Swift - presente in tre tracce -, Sharon Van Etten, Anaïs Mitchell dei Bonny Light Horseman e i Fleet Foxes.

Come prima anticipazione dell’album è stato condiviso il singolo “Latter Days” con Anaïs Mitchell, descritto in un comunicato stampa come un “brano che parla di infanzia e nostalgia, di un periodo della vita che arriva prima della perdita dell’innocenza”.

Ecco la tracklist e la copertina:

01 Latter Days [ft. Anaïs Mitchell]

02 Reese

03 Phoenix [ft. Fleet Foxes and Anaïs Mitchell]

04 Birch [ft. Taylor Swift]

05 Renegade [ft. Taylor Swift]

06 The Ghost of Cincinnati

07 Hoping Then

08 Mimi [ft. Ilsey]

09 Easy to Sabotage [ft. Naeem]

10 Hutch [ft. Sharon Van Etten, Lisa Hannigan and My Brightest Diamond]

11 8:22am [ft. La Force]

12 Magnolia

13 June’s a River [ft. Ben Howard and This Is The Kit]

14 Brycie

15 New Auburn [ft. Anaïs Mitchell]