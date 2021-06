"Un altro ballo" per il principe dei tormentoni Fred De Palma: testo e significato della canzone

Dopo "D'estate non vale" e "Una volta ancora", mentre "Ti raggiungerò" - anche grazie alla presenza negli spot di una nota compagnia telefonica - continua a riscuotere successi, Fred De Palma torna a correre per il titolo di tormentone estivo e lo fa con "Un altro ballo". Al suo fianco, stavolta, non c'è Ana Mena, la star spagnola che duettava con lui in "D'estate non vale" e "Una volta ancora" (pubblicata anche in Spagna con il titolo di "Se iluinaba", quintuplo Disco di platino nel mercato iberico) ma la brasiliana Anitta: insieme avevano già pubblicato lo scorso anno "Paloma". Ecco il testo e il significato della canzone.

Un altro ballo (feat. Anitta) testo di Fred De Palma feat. Anitta Una notte che dura una vita intera

Non avere paura che ne varrà la pena

Lo sai che ti vedo scappare da tutta la sera

Con quella tua amica che amica non è

Ma ogni volta che ti senti persa cerchi me



Tu dove sei

Adesso che

Come in un sogno sto immaginando

Un altro ballo con te

Una notte fino all'alba è soltanto un'ora

Come un vento che ci prende e che ti porta con se

Se per sbaglio poi ci si innamora

Quello che voglio è ... Testi canzoni di Fred De Palma feat. Anitta, leggi il testo completo di Un altro ballo (feat. Anitta)

Scritta dallo stesso rapper torinese - vero nome Federico Palana, classe 1989 - insieme a Davide Petrella, Federica Abbate e Takagi & Ketra, gli hitmaker del pop italiano di questi anni, "Un altro ballo ancora" guarda al genere brasiliano chiamato seranejo, tra fisarmonica e ritmiche reggaeton. La canzone parla di due innamorati che non riescono a fare l'uno a meno dell'altra: "E tutte le volte finisce così / che dici di no ma vuol dire di sì", canta Fred De Palma. È Anitta a interpretare il ritornello: "Un altro ballo con te / una notte fino all'alba è soltanto un'ora / come un vento che ci prende e che ti porta con sé / se per sbaglio poi ci si innamora / quello che voglio è / un altro ballo con te".

Anitta, classe 1993, nominata da Billboard tra i 15 artisti più influenti al mondo sui social, ha all'attivo tre album in studio e singoli di successo in Sudamerica, collaborazioni con Madonna, J Balvin, Major Lazer, Diplo e Cardi B.

"Un altro ballo ancora" sarà inclusa insieme a "Ti raggiungerò", "Paloma" e "Pa la cultura" nel nuovo album di Fred De Palma: "Unico", questo il titolo, uscirà questo venerdì, 2 luglio. Oltre a Anitta, nel disco saranno presenti anche Samurai Jay, Guè Pequeno, Boro Boro, Boomdabash, Rosa Chemical e Juanfran.