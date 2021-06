I Gorillaz annunciano un concerto all’Arena di Verona per il 2022

Recentemente Damon Albarn, che il prossimo novembre darà alle stampe il suo secondo album solista, "The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows”, ha fatto sapere che insieme ai Gorillaz (che nel 2020 hanno pubblicato il progetto "Song Machine, Season One: Strange Timez") ha “lavorato su della musica a tema carnevalesco”, aggiungendo: “Stiamo davvero tornando allo spirito del primo disco.” Ora il gruppo capitanato dal frontman dei Blur ha annunciato un concerto in Italia per l’anno venturo.

Per la loro unica data italiana in programma il prossimo anno, il 5 luglio 2022 i Gorillaz saranno di scena all’Arena di Verona. Sul palco della storica venue veronese il gruppo presenterà dal vivo brani tratti dal loro più recente progetto e hit dal loro repertorio.

I biglietti per il concerto saranno in vendita su www.dalessandroegalli.com a partire dalle ore 10 del prossimo 5 luglio.

L’album "Song Machine, Season One: Strange Timez”, presentato dal vivo dalla formazione animata durante lo show virtuale “Song Machine Live”, include - tra le altre cose - diverse collaborazioni con Robert Smith dei Cure, Elton John, Beck, Joan As Police Woman, Fatoumata Diawara, St. Vincent e altri.