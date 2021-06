Rihanna, il brand di intimo Savage X Fenty citato in giudizio

Savage X Fenty, il brand di lingerie di proprietà di Rihanna, è stato citato in giudizio da un’azienda rivale: oggetto della vertenza è lo slogan adottato dalla società della popstar di Barbados per l’ultima campagna promozionale, “Adore Us”, oggettivamente simile a Adore Me, il nome del marchio che ha deciso di portare il caso davanti al giudice.