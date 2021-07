Tencent, ancora finanziamenti al dsp indiano Gaana

La controllata europea di Tencent, Tencent Cloud Europe, ha erogato al servizio di streaming musicale indiano Gaana un finanziamento da 40 milioni di dollari. L’operazione, di per del tutto convenzionale, assume un altro significato le considerati i pregressi tra le due entità: già alla fine della scorsa estate Gaana aveva ricevuto da Tencent Cloud Europe 50 milioni in un precedente round di finanziamento. E non è tutto: sempre Tencent aveva fatto da capofila a un primo round di finanziamento nei confronti di Gaana, nel 2018, impegnandosi per 115 milioni di dollari. Allo stato attuale, con un bagaglio di 185 milioni di utenti attivi mensilmente, Gaana è valutata tra i 570 e i 580 milioni di dollari.