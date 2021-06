il 12 novembre arriverà "The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows", il secondo album solista di Damon Albarn. Ma il cantante inglese guarda già al futuro: viste le sue molteplici incarnazioni, ha l'imbarazzo della scelta. E, udite udite, sta facendo un pensiero al ritorno dei Blur: a parte una performance estemporanea del 2019, la band è ferma dal 2015, da quando uscì "The magic whip".

In un'intervista all'NME, Albarn ha raccontato di averne parlato con il batterisra Dave Rowntree:

Beh, abbiamo fatto una chiacchierata di recente, ma non siamo davvero andati oltre. Abbiamo avuto un'idea però; Ovviamente sono stato un po' impegnato al momento. Quando ci sarà la volontà, lo farò. Non voglio imporre niente a nessuno inutilmente.

Albarn ha anche accennato al futuro dei Gorillaz (che nel 2020 hanno pubblicato il progetto "Song machine"): "Ho lavorato su della musica a tema carnevalesco con i Gorillaz con un sacco di persone Londra ovest. Stiamo davvero tornando allo spirito del primo disco."

Intanto, si può riascoltare la title-track del nuovo disco