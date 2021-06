Reservoir acquisisce il catalogo del produttore Tom Werman

Si arricchisce di un nuovo, importante capitolo il filone dedicato al rock del marketing dei cataloghi musicali: la società di edizioni Reservoir ha acquisito la totalità dei diritti sul catalogo di Tom Werman, leggendario produttore hard rock e heavy metal che ha condotto le session di classici del genere come “Every Rose Has Its Thorn” dei Poison, “We're Not Gonna Take It” dei Twisted Sister e “Girls, Girls, Girls” dei Motley Crue, oltre che a collaborare con - tra gli altri - Reo Speedwagon, Cheap Trick, Ted Nugent, Boston, Lita Ford e L.A. Guns.