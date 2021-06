Stone Temple Pilots, in arrivo un biopic su Scott Weiland

E’ in produzione un lungometraggio basato sulla vita di Scott Weiland, il già leader di Stone Temple Pilots e Velvet Revolver scomparso nel 2015: ad annunciarlo è la casa di produzione Dark Pictures, che in precedenza aveva acquisito i diritti cinematografici delll’autobiografia del tormentato artista, “Not Dead & Not For Sale”, scritta dallo stesso cantante con l’aiuto di “David Ritz” e pubblicata nel 2011.

Il biopic sarà basato su quanto raccontato nel volume, con l’adattamento per il grande schermo firmato da Jennifer Erwin, co-fondatrice della Dark Pictures e fan di vecchia data della band di “Vasoline”.

“E’ un onore per noi aver ricevuto la fiducia per raccontare la storia di Scott e mettere in luce i suoi lati meno noti al pubblico, come l’uomo amorevole e tenero che era, l’atleta del liceo che era, l’anima malinconica che era e il leggendario frontman che sarà sempre”, ha dichiarato Erwin, alla quale ha fatto eco Orian Williams, produttore della casa cinematografica: “Vogliamo realizzare il film più autentico possibile su questo straordinario artista. Al di là del contenuto della sua autobiografia, il collegamento con le persone che gli erano più vicine è fondamentale per ottenere i dettagli giusti”.

Al momento non sono stati resi noti dettagli relativi a cast o eventuale data di distribuzione nelle sale: di certo - riferiscono le testate specializzate americane - la produzione ha ottenuto dagli eredi di Weiland, rappresentati dalla studio legale Vigliano Associates - l’accesso agli archivi dell’artista, nei quali sono presenti diversi inediti che dovrebbero trovare spazio nella colonna sonora dell’opera.