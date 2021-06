Maneskin e "Voilà": il ritorno dell'Eurovision dopo l'eliminazione della Francia agli Europei

Ieri sera la Francia è stata eliminata dalla Svizzera agli Europei di calcio, dopo una partita emozionante, con ribaltamenti vari, supplementari e rigori: quello sbagliato da Mbappé ha segnato l'uscita dei campioni del mondo, dati per favoriti (e molto sicuri di vincere). Ieri sera in tendenza su Twitter, però, c'era anche #Eurovision.

Cosa è successo? Che molti utenti si sono ricordati della sera del 22 maggio a Rotterdam quando a contendersi la vittoria della manifestazione canora furono proprio Svizzera, Francia e Italia. Sappiamo come è andata a finire, ma ieri sera i meme che usavano le immagini e i suoni di quella sera sono stati usati in abbondanza per sfottere i francesi che - ricorderete - non presero benissimo la sconfitta all'Eurovision, arrivando ad accusare i Maneskin di consumo di droga. Peraltro furono gli stessi Maneskin, intervistati da Rockol, a usare una metafora calcistica il giorno dopo: "coppa in faccia" ai cugini. Forse un po' di cautela ci vorrebbe, perché l'Italia ai quarti deve affrontare il forte Belgio e la strada è ancora lunga. Ma quella dei francesi si è fermata agli ottavi, e possiamo sorridere un po' con la musica. Ecco i meme migliori.

Quello che è successo ieri sera ricorda qualcosa?

Il più bello e diffuso è questo video: "Voilà" di Barbara Pravi, che diventa la colonna sonora del rigore sbagliato di Mbappé che ha determinato l'eliminazione della Francia. La canzone francese si era classificata seconda all'Eurovision, battuta dall'Italia (e battuta dalla Svizzera nei voti delle giurie).

Il rigore che ha fatto uscire la Francia dall'#Euro2020 but con il sottofondo che ha fatto perdere la Francia all'Eurovision. pic.twitter.com/UDMB0lIsGO — Trash Italiano (@trash_italiano) June 28, 2021

Qualcuno ha ritirato fuori l'accusa dei media francesi ai Maneskin: questa volta ad essere drogati sarebbero stati gli svizzeri

L'immagine più condivisa è però quella di Damiano che festeggia nella conferenza stampa dopo la vittoria per l'Eurovision

I Maneskin avevano previsto tutto?