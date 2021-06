Mahmood ha pubblicato un manga ispirato al singolo “Inuyasha”

Shockdom presenta un numero speciale di Manga Vibe, la rivista bimestrale di Manga Italiano: nella terza uscita, in edicola e fumetteria da oggi 28 giugno, sarà protagonista una storia nata da un’idea di Mahmood, scritta da Chiara Zulian ed Elena Toma e disegnata da Redjet. “Inner Yasha” è uno script originale, realizzato con la completa supervisione di Mahmood, che si ispira al singolo “Inuyasha”, brano già disco di Platino, contenuto nel suo nuovo album “Ghettolimpo”, uscito l’11 giugno.

Mahmood, appassionato di anime sin da bambino, ha fortemente cercato la collaborazione con Shockdom, per la realizzazione di una storia che fosse la trasposizione in fumetto del personaggio di Inuyasha, protagonista della sua canzone. Lucio Staiano, fondatore e responsabile di Shockdom, ha sposato il progetto con entusiasmo coinvolgendo Redjet, uno dei più importanti Mangaka italiani, che vanta esperienze con la casa editrice giapponese Coamix Zenon e con la francese H2T.

Cosa succede quando nel proprio animo si scontrano due volontà opposte? Questo è ciò che scoprirà il protagonista della storia, che al culmine di un litigio con la propria ragazza viene sopraffatto dalla rabbia. Nel “mondo interiore” più profondo e intimo dovrà fare i conti con due importanti parti di sé: un guerriero, integro e determinato e un lupo oscuro, impetuoso e irascibile. La contrapposizione tra le due entità condizionerà la scelta finale del protagonista, che prenderà un’importante decisione per se stesso. Mahmood racconta: "In occasione dell’uscita di “Ghettolimpo” ho voluto attingere a diversi tipi di arte che potessero dare quanti più elementi e livelli interpretativi possibili al mio immaginario Il richiamo al fumetto, una delle mie più grandi passioni dall’infanzia, non poteva mancare.

L’incontro con Shockdom, che al Manga italiano dedica un’intera rivista, è stato inevitabile. Con Redjet abbiamo lavorato alla storia perfetta che richiamasse sia il personaggio di Inuyasha presente nella cultura di tutti gli appassionati di Manga, sia la storia che ho voluto raccontare io nel mio brano, dove combatto il mio demone interiore rinchiudendolo dentro una crisalide. È stata un’esperienza nuova per me partecipare alla creazione e alla stesura della storia e sono entusiasta del risultato finale". .