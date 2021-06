I Maneskin sono i secondi più ascoltati al mondo su Spotify (con una cover)

Non accenna a fermarsi il trionfo internazionale dei Maneskin. La band di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio sembra inarrestabile. L'ultimo grande traguardo lo hanno appena tagliato: i Maneskin sono i secondi artisti più ascoltati al mondo su Spotify, appena dietro al nuovo fenomeno del pop Olivia Rodrigo. Non con una canzone, però, ma con una cover. Quella di "Beggin'" dei Madcon, che Damiano e soci eseguirono a "X Factor" nel 2017 e che poi incisero per il loro Ep d'esordio "Chosen".

Nella classifica quotidiana Spotify Global Chart, che tiene conto degli ascolti totalizzati dalle canzoni in tutto il mondo, al termine della giornata di ieri i Maneskin con "Beggin'" hanno totalizzato la bellezza di 5,6 milioni di ascolti. Per la precisione 5,596,903. Secondi solo a Olivia Rodrigo e alla sua "Good 4 u", 6,9 milioni di ascolti. E davanti a star del pop, del rap e del latin come Lil Nas X, Bad Bunny, Doja Cat e addirittura Ed Sheeran e Dua Lipa. I Maneskin hanno un altro brano nella top ten della Spotify Global Chart: è la loro "I wanna be your slave", che con 3,47 milioni di ascolti ha conquistato il nono posto della classifica, davanti ai BTS e alla loro "Butter", al decimo posto con 3,4 milioni.

Non è la prima volta che i Maneskin conquistano la classifica globale di Spotify: ci erano riusciti già subito dopo il trionfo all'Eurovision Song Contest 2021 con "Zitti e buoni". Ma mai, fino ad oggi, si erano spinti così in alto.

I componenti della band sono appena rientrati in Italia dopo il tour promozionale in Europa che li ha visti fare tappa in Germania, Olanda, Francia e anche in Polonia, dove in occasione di un'esibizione in tv Damiano e il chitarrista Thomas si sono scambiati un bacio gay per sottolineare la vicinanza dei Maneskin alla comunità LGBTQ+.