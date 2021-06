A maggio era stato ricoverato per un'insufficienza epatica e aveva lanciato una raccolta fondi sul web per chiedere ai fan di aiutarlo a sostenere le spese per potersi curare: "Come la maggior parte dei musicisti non ho un'assicurazione sanitaria e senza di essa è difficile avere cure adeguate", aveva detto. I soldi raccolti non sono bastati. Johnny Solinger, ex cantante degli Skid Row, è morto a soli 55 anni. La notizia è stata confermata dai suoi ex componenti di band: "Con profondo dolore apprendiamo della notizia della scomparsa di nostro fratello Johnny Solinger. I nostri pensieri vanno alla famiglia, agli amici e ai fan".

Nato a Dallas nel 1965, Solinger esordì negli Anni '90 con una band che portava il suo nome. Nel 2000 entrò a far parte degli Skid Row, sostituendo Sebastian Bach. Si esibì con la band fino al 2015, incidendo gli album "Thickskin", "Revolutions per minute", "United World rebellion: chapter one" e "Rise of the damnation army - United World rebellion: chapter two".

Il crowdfunding lanciato da Solinger a maggio per raccogliere soldi per curarsi è ancora aperto: la somma raccolta sarà utilizzata per le spese per i funerali.