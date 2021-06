PFM, 'Impressioni di settembre' nella serie su Alfredino Rampi: parlano Sony Music e Universal Publishing

Come già riferito nella giornata dello scorso giovedì, 24 giugno, la PFM - in quella che era la formazione del 1971, cioè Franz Di Ciccio, Mauro Pagani, Flavio Premoli, Giorgio Piazza e Franco Mussida - ha preso le distanze dall’utilizzo di “Impressioni di settembre” - brano originariamente apparso nel primo album di studio della storica prog-band italiana, “Storia di un minuto” del 1972 - nella serie televisiva prodotta da Lotus per Sky Italia “Alfredino - Una storia italiana”, incentrata sulla tragica morte di Alfredino Rampi.